Volcó un micro en la Ruta 2 a la altura de General Pirán: dos muertos

En un accidente cuyas causas todavía se están determinando, volcó un micro de larga distancia en la Ruta 2, a la altura de General Pirán (partido de Mar Chiquita). El colectivo, de una empresa de turismo, llevaba unos 50 pasajeros. El siniestro dejó al menos dos muertos y varios heridos.

El accidente ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325 de la autovía, mano a Mar del Plata.

Los pasajeros habían salido de Morón, Moreno y Ciudadela (partido de Tres de Febrero) con destino a Mar del Plata. Al menos 15 fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, dos al HIGA de Mar del Plata y otros serán llevados al centro de salud de General Pirán.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de la empresa AUBASA y de los hospitales de la zona, que realizan tareas para asistir a los heridos y trasladarlos.

Según especificaron los medios locales, los equipos de emergencia realizan maniobras para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados.

