martes 03 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 15:29

Tormentas en el norteste bonaerense: lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo

Estas precipitaciones comenzarían a poner fin a un fenómeno que marcó el perfil de un verano más caluroso y seco.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Se vienen las tormentas en la provincia de Buenos Aires.

Se vienen las tormentas en la provincia de Buenos Aires.

DIB
Más noticias
La intersección de las calles Piedra Buena y Brickman, el lugar del accidente en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: policía que atropelló a una mujer con el patrullero dio positivo de marihuana
detuvieron a dos menores de miramar y la quiaca por planear una masacre escolar

Detuvieron a dos menores de Miramar y La Quiaca por planear una masacre escolar

La inestabilidad se detectó por radar meteorológico este martes, luego de varios días de calor sofocante, que en la jornada alcanzaron los 37 grados. De acuerdo al aviso, la nubosidad ingresará desde el oeste a la provincia de Buenos Aires, alcanzando los distritos de Cañuelas, Esteban Echeverria, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón. Las lluvias también llevarán alivio a la Ciudad de Buenos Aires.

El parte del SMN advirtió que las tormentas serán fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. Ante esta situación, la entidad instó a la población a tomar ciertas precauciones y medidas de protección.

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable conectado.
  • En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
lluvia vereda

Bloqueo atmosférico histórico

La característica más saliente de lo que va de este verano 2026 ha sido escasez de lluvias y temperaturas altas y persistentes, debido a condiciones atmosféricas determinadas por lo que se llama bloqueo atmosférico, una combinación de factores que lleven a que una capa de aire caliente descienda y no permita el ingreso de frentes fríos desde el sur.

"El fenómeno de bloqueo atmosférico se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión prácticamente estacionarios. Estas configuraciones inhiben el avance de frentes fríos y limitan el desarrollo de tormentas, favoreciendo períodos prolongados sin lluvias y con temperaturas elevadas", precisó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en el sitio especializado Meteored. Y sumó: "Durante las últimas semanas, este patrón se manifestó con especial intensidad sobre el este del país, afectando de manera directa al Litoral, noreste argentino, Córdoba y gran parte de la provincia de Buenos Aires. En contraste, el margen oeste del territorio nacional, particularmente Cuyo y el noroeste argentino, registró precipitaciones superiores a los valores medios".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bahía Blanca: policía que atropelló a una mujer con el patrullero dio positivo de marihuana

Detuvieron a dos menores de Miramar y La Quiaca por planear una masacre escolar

"Profundo pesar" en el mundo rural por el fallecimiento de Juan Pedro Merbilhaa, expresidente de CARBAP

454 pedidos para vivir: el nuevo mapa del trabajo en delivery

El Estado anunció la subasta de otro inmueble en La Plata de más de 2.000 metros cuadrados

Cañuelas: un incendio arrasó con un depósito de autos a metros de la Ruta 205

Azul: presos y agentes penitenciarios reacondicionaron una escuela rural

Pánico en las playas del sur de Mar del Plata por la caída de granizo

El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera

El espíritu olímpico en las playas de Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló y Villa Gesell

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Ibarguren, intendente de Pinamar.

El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Milei saluda a miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el día de su aniversario. 

Milei avanza con el sable de San Martín, en medio de renuncias y planteos judiciales