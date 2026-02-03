Tormentas en el norteste bonaerense: lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso a corto plazo ante la formación de tormentas de variada intensidad en el norte bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La inestabilidad se detectó por radar meteorológico este martes , luego de varios días de calor sofocante, que en la jornada alcanzaron los 37 grados . De acuerdo al aviso, la nubosidad ingresará desde el oeste a la provincia de Buenos Aires, alcanzando los distritos de Cañuelas, Esteban Echeverria, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón. Las lluvias también llevarán alivio a la Ciudad de Buenos Aires.

3 FEB I 14:36h Se desarrollan tormentas de variada intensidad en varios sectores de Gran Buenos Aires Rige aviso a corto plazo por tormentas fuertes , lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo + info https://t.co/bqYO9zXQjn pic.twitter.com/OGxY0O2C6e

El parte del SMN advirtió que las tormentas serán fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. Ante esta situación, la entidad instó a la población a tomar ciertas precauciones y medidas de protección.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

como casas, escuelas o edificios públicos. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

y no ingresar en calles anegadas. Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable conectado.

y evitar el uso de teléfonos con cable conectado. En caso de estar al aire libre , buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

lluvia vereda

Bloqueo atmosférico histórico

La característica más saliente de lo que va de este verano 2026 ha sido escasez de lluvias y temperaturas altas y persistentes, debido a condiciones atmosféricas determinadas por lo que se llama bloqueo atmosférico, una combinación de factores que lleven a que una capa de aire caliente descienda y no permita el ingreso de frentes fríos desde el sur.

"El fenómeno de bloqueo atmosférico se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión prácticamente estacionarios. Estas configuraciones inhiben el avance de frentes fríos y limitan el desarrollo de tormentas, favoreciendo períodos prolongados sin lluvias y con temperaturas elevadas", precisó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en el sitio especializado Meteored. Y sumó: "Durante las últimas semanas, este patrón se manifestó con especial intensidad sobre el este del país, afectando de manera directa al Litoral, noreste argentino, Córdoba y gran parte de la provincia de Buenos Aires. En contraste, el margen oeste del territorio nacional, particularmente Cuyo y el noroeste argentino, registró precipitaciones superiores a los valores medios".

Fuente: Agencia DIB