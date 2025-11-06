Qué municipios están en alerta este año por problemas de arsénico en el agua

Mientras que científicos del Conicet diseñaron un modo innovador para el iminar arsénico del agua , este elemento que está presente de forma natural y en grandes en gran parte del país, son varios los municipios bonaerenses que atraviesan un año complejo y están en alerta por sus altos índices que impactan en la salud de la población.

La Justicia anuló la restricción al acceso a la educación universitaria en las cárceles federales

Según el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que lleva adelante desde 2011 la elaboración del “ Mapa de Arsénico en Argentina ”, hay decenas de distritos que registran altos índices de esta sustancia química, una de las más preocupantes para la salud pública.

De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar un cuadro clínico conocido como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico. En ese sentido, su falta de tratamiento puede generar cáncer, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y diabetes .

La OMS puso como límite 10 microgramos por litro de agua de consumo , aunque en nuestro país, el Código Alimentario Argentino establece un límite de seguridad más elevado: 50 microgramos por litro .

mapa arsénico

Arsénico: los distritos más comprometidos

En lo que respecta al territorio bonaerense y de acuerdo a análisis que se hicieron durante 2025 y a los que accedió Agencia DIB, el semáforo en rojo, con más de 50 partes por billón (ppb) de arsénico por litro, es decir 0,05 miligramos por litro (mg/l), están en 9 de Julio (entre 72 ppb y 165 ppb); Guaminí (295) Chivilcoy (hasta 94); Mercedes (105); Escobar (71); General Rodríguez (67); Cañuelas (66); Monte (146); Roque Pérez (87); Azul (59); Partido de la Costa (147) y Villarino (55).

También dentro del conurbano hay distritos que están comprometidos. Ejemplo de ellos son Vicente López (117 ppb); Almirante Brown (56); Ezeiza (96) y San Vicente (163). Aunque hay que destacar que muchas veces dentro de un mismo partido, hay pozos que dan en rojo y otros que tienen agua apta para el consumo, como en el caso de Villarino o el Partido de la Costa.

En estos casos, de acuerdo a las recomendaciones, no debe consumirse el agua de forma directa ni para la cocción de alimentos, sino que debe reemplazarse por otra fuente segura.

En tanto, hay otros pozos que el semáforo marca en amarillo, donde la presencia de arsénico en el agua es entre 10 y 50 partes por billón (ppb), de 0,01 mg/l a 0,05 mg/l. En este caso, aparecen en alerta zonas de Villa Gesell; Mar del Plata; Tres Arroyos; Olavarría, Azul; Villarino, Salliqueló; Bolívar; Junín; San Pedro; Baradero; La Plata y varias comunas del Gran Buenos Aires.

Los problemas del arsénico

En medio del reclamo de muchos vecinos por esta problemática, científicos del Conicet diseñaron un modo innovador para eliminar arsénico y nitratos del agua. Utilizaron carbón vegetal tratado química y térmicamente para reducir más del 50% de la concentración de estos contaminantes en pruebas experimentales.

Según indicaron, esto puede beneficiar de forma directa a comunidades vulnerables donde el acceso a agua segura permanece como un problema crítico. De hecho, el método es sencillo, de bajo costo y escalable, y puede beneficiar de forma directa a comunidades vulnerables donde el acceso a agua segura permanece como un problema crítico.

La propuesta tiene como eje la economía circular. Argentina genera grandes volúmenes de biomasa vegetal, como cáscaras de semillas de girasol, hojas, ramas de poda y otros subproductos agrícolas, considerados a menudo residuos.

Los investigadores identificaron que esta materia orgánica conserva un notable valor energético y químico, que puede aprovecharse para la producción de carbón vegetal. Este material, una vez tratado de modo específico, adquiere propiedades de adsorción que permiten retener contaminantes disueltos en agua. (DIB) FD