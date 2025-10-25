Milagros Malagreca: rdesesperada búsqueda de la adolescente desaparecida en Laferrere

Alma Milagros Malagreca, la jóven desaparecida.

La familia de Milagros Malagreca organizó dos nuevas marchas para pedir por el paradero de la adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de octubre en la localidad bonaerense de Laferrere.

Una manifestación se llevó a cabo este sábado 25 de octubre desde las 15 horas en la municipalidad de La Matanza bajo el lema “Convocatoria urgente: buscamos a Alma Malagreca”, citación por parte del entorno de la joven.

Este domingo 26 de octubre se repetirá la medida a partir de las 9 de la mañana en San Justo, donde “todo aquel que se quiera sumar, es bienvenido”, pidió el entorno de la menor, en conversación con este medio.

La sospecha de la familia La familia de la adolescente sospecha que fue víctima de un secuestro a raíz de que su novio se dedicaría al narcomenudeo y su familia radicó una denuncia por “averiguación de paradero”.

La madre de Malagreca, Zaira Rodríguez, declaró ante el fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de La Matanza, y señaló que dos compañeros de su hija le comunicaron que se iría con Matías Sebastián Pajón, un joven que sería su novio.

