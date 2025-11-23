domingo 23 de noviembre de 2025
23 de noviembre de 2025 - 10:06

Bahía Blanca: concejal integrante de la Comisión de Tránsito se negó a un control de alcoholemia

Jonatan Arce fue sancionado por negarse a realizar el test de alcoholemia durante un control en Bahía Blanca, lo que implica un positivo por presunción.

Por Agencia DIB
El concejal de Bahía Blanca Jonatan Arce.

Un concejal de Bahía Blanca fue infraccionado por negarse a realizar el test de alcoholemia durante un control de tránsito, lo que implica un resultado positivo por presunción. El involucrado es Jonatan Arce, edil oficialista.

El episodio generó una rápida repercusión en redes sociales. Santiago Saccoccia, padre de Facundo (un joven de 17 años que murió atropellado por un conductor alcoholizado el 10 de marzo de 2018) y miembro de Estrellas Amarillas, exigió públicamente en X que el intendente disponga la salida del concejal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiagoSacc/status/1992265630431777050?s=20&partner=&hide_thread=false

Según consta en el sistema de gestión tributaria municipal, el acta del inspector de tránsito señala: “Presunción por negarse a prueba de alcoholemia, gastos que demande el traslado y restitución del vehículo”.

La Nueva recuerda además que no es la primera vez que un funcionario local queda envuelto en una situación similar: en 2013, Pablo Reynafé, por entonces subsecretario de Promoción Social, renunció tras negarse a un control, y en 2021 Fabián Tuya, entonces director de Delegaciones, también evitó medir su nivel de alcohol en sangre y dejó su cargo días después. (DIB)

