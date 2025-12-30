Tras negarlo, Milei le aumenta el sueldo a los funcionarios, aunque él se excluye

Luego de negarlo durante dos días, el presidente Javier Milei autorizó una suba de los sueldos de los funcionarios políticos del gobierno -congelados desde 2023- aunque él mismo se excluyó de la medida y seguirá cobran unos 4 millones de pesos.
Milei había atacado al diario Clarín por adelantar la medida y el propio ministro jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la había calificado de “Fake News”, sobre la base de que se había informado que Milei también estaba comprendido en el aumento.
Pero el Presidente, que es el funcionario del Ejecutivo con mayor cantidad de beneficios extra salariales, entre ellos la residencia en la Quinta de Olivos- finalmente se autoexcluyó, aunque atendió el pedido de sus ministros.
Según supo DIB, varios ministros se quejaron porque debido al -relativo- bajo nivel salarial no solo tenían inconvenientes personales sino que se les dificultaba convocar profesionales de nivel para sumarlos al gobierno, debido a que podían obtener mejores salarios en se sector privado.
La idea del Poder Ejecutivo es publicar el decreto que instrumentará los aumentos el próximo viernes 2 de enero. Sin embargo, no alcanzará al mandatario que optó por mantener su sueldo actual hasta nuevo aviso.
¿Cuánto cobran?
Actualmente, el mandatario percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 mientras que los subsecretarios $2.981.510.
Aunque no se precisó oficialmente cuánto subirán los salarios, se dejpo trascender que experimentaron una pérdida de poder adquisito del orden del 60%. En ese marco, se habla de una suba de, cómo mínimo, el 30%.
Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los 4 millones. De acuerdo a lo que pudo saber esta agencia, Milei también mantendrá congelado el sueldo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con la que mantiene un duro enfrentamiento político.
Fuente: Agencia DIB.