Nombramiento polémico en ARCA: el ascenso de la esposa del nuevo cuestionado director

Eugenia Fanelli ocupaba con cargo en ARCA con un sueldo de $13 millones. Pero cuando su marido llegó al control de la Agencia, escaló aún más.

Andrés Vázquez, el polémico nuevo director de ARCA. 

María Eugenia Fanelli, la esposa del nuevo jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, se benefició de un ascenso en la jerarquía del organismo apenas un mes después de que su marido, un funcionario ligado a los servicios de inteligencia, se quedara con su titularidad.

Fanelli, que venía desempeñándose como directoria regional de la DGI (Dirección General Impositiva) en CABA pasó a desempeñarse como subdirectora de Operaciones Impositivas Metropolitana a partir de una resolución de Joaquín Pérez Trípodi, el director general de Administración, firmada apenas un mes después del nombramiento de su marido.

Según una investigación del periodista Mauricio Caminos para Eldiarioar, el cambio ya figura en web oficial de ARCA la disposición 6/2026 del Boletín Oficial, y el gobierno lo justifica, en reserva, en la trayectoria de Fanelli, que lleva más de 20 años trabajando en la agencia de recaudación nacional.

Aunque es una funcionaria de peso, esta no es la primera vez que Fanelli es beneficiada en el marco del ascenso de Vásquez: cuando el ahora director asumió al frente dela DGI, desplazó a un funcionario de la Dirección Reginal Centro II en CABA para ubicar allí a su esposa, quien en el cargo que acaba de abandonar cobraba unos 13 millones de pesos mensuales.

La investigación contra ARCA

La llegada de Vázquez al control de ARCA no estuvo exenta de polémica: el ahora director había sido acusado, en 2024, por Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) por la compra en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción, lo cual era su obligación porque ya era funcionario.

El presidente Javier Milei lo defendió con un argumento curioso: “cualquier puede tener una causa abierta”, dijo.

