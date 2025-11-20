jueves 20 de noviembre de 2025
20 de noviembre de 2025 - 08:30

Milei le devuelve poder a Santilli: el Renaper y Deportes queden bajo su órbita

La medida rubricada por el Presidente fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. Dividieron Turismo, Ambiente y Deportes.

Por Agencia DIB
Diego Santilli al jurar como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei firmó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que el Registro Nacional de Personas (Renaper) y la Secretaría de Deportes quedarán bajo la órbita del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli. La medida rubricada por el mandatario fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Tras arduas negociaciones, la administración libertaria avanzó en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli, y en la repartija de las estructuras.

Por eso, la Secretaría de Turismo y Ambiente quedará en el área de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, y con Daniel Scioli a la cabeza. Y en el caso de Deportes, se transformará en una subsecretaría reservada para que el nuevo ministro del Interior utilice como garantía de negociación con las provincias. La determinación es mantener por ahora a Diógenes de Urquiza Anchorena en el cargo.

Por otro lado, después de que se informara el traslado del Renaper, dependiente hasta entonces de Interior al Ministerio de Seguridad Nacional, el Ejecutivo materializa la marcha atrás.

Con la oficialización del DNU, el Renaper retorna a la cartera que ha mantenido esas competencias en las últimas gestiones. El regreso no eximió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de haber impreso su firma en el reverso de los documentos nacionales de identidad en el corto período en el que tuvo a cargo el registro.

Aunque la definición es que la Dirección Nacional de Migraciones se mantenga en el organigrama de la cartera de Seguridad, los Centros de Frontera volverán a ser potestad del Ministerio Interior que aspira controlar la gestión, infraestructura y coordinación de los pasos fronterizos. (DIB)

