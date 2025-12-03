Durísima negociación por el endeudamiento que pide Kicillof, con un inusual episodio que involucró a un intendente

El recinto de Diputados semi vacío. Archivo DIB.

La negociación para intentar aprobar la ley que habilita a Axel Kicillof a tomar deuda por 3.680 millones de dólares se prolongaba pasadas las 0:30 de este jueves sin que se alcanzasen todavía los acuerdos para avanzar, con el fondo para los municipios y los nombres para la integración del directorio del Banco Provincia en el centro de la disputa.

Luego de que el viernes fracasara por falta de quórum el intento para tratar el proyecto, el oficialismo llamó a una sesión extraordinaria para hoy a las 15. Pero ante la falta de entendimiento para llevar el tema el recinto, se aprobó una prórroga que duró hasta las 23:30: ocho horas de pulseada no bastaron para destrabar la votación, que requiere una mayoría de dos tercios, pese a que a esa hora se realizó una reunión de labor parlamentaria. En busca de más aire para un entendimiento en el que el oficialismo seguía confiando, se votó un nuevo cuarto intermedio, hasta las 1:30. El senado hizo lo propio: esa cámara espera que el proyecto tenga el OK de la cámara Baja para hacerlo ley en una sesión inmediatamente posterior.

Después del último cuarto intermedio cuando se había reanudado la sesión, se produjo un episodio completamente inusual. Lo protagonizó el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, que se presentó sorpresivamente en el recinto y exigió que lo deje reasumir la banca que ganó en 2021, pero a la que pidió licencia para sumir al frente de la comuna del norte bonaerense, donde sucedió a su hermano Manuel, quien a su vez había sucedo a su padre Ismael, dos veces alcalde. El presidente de la Cámara, Alexis Guerrera, no lo dejó reasumir porque no presentó una licencia en el municipio y “no se pueden ocupar dos cargos electivos a la vez”, según le reprochó en medio de un fuerte cruce. Aunque protestó a viva voz parado en el costado de su banca, finalmente tuvo que retirarse. El alcalde dijo que viajó a La Plata porque quería votar contra un acuerdo que calificó de “escandaloso” entre “Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición”, entre los que estaban diputados de PRO, fuerza que abandonó hace unos meses, que evaluaban respaldar el proyecto, al menos en general y en lo tocante al fondo para municipios. Tras el incidente, la Presidencia del cuerpo denunció en un comunicado oficial que “un diputado intentó asumir por la fuerza”.

La negociación Pero más allá de ese episodio, el centro del debate pasaba a última hora por la porción del endeudamiento que estará destinada a los municipios. Como informó DIB, el acuerdo finalmente marcaba el proyecto destina un 8% del total de 3.685 millones de dólares de deuda a financiar a los municipios, a través de un fondo de libre disponibilidad. De ese total, Kicillof garantizó que 250.000 millones se entregarán en cinco cuotas que se pagarán en el primer semestre del año que viene, independientemente del ritmo con el que contraiga la deuda la Provincia.

Pero según pudo saber DIB de fuertes ligadas a la presidencia de Diputados, el radicalismo puso una objeción respecto del modo en que estaba redactado el articulado referido a ese punto, que según ese sector no reflejaba el acuerdo verbal que se había alcanzado. Otras fuerzas apuntaban a tironeos al interior del propio oficialismo, entre camporistas y massistas por un lado, y kicillofistas por el otro. Negociadores de Unión por la Patria se mostraron optimistas en poder destrabar ese punto, Apuntaron a que hubo acuerdo también por el directorio del Banco Provincia: que fue ampliado para contener a todos los sectores, aunque con cargos sin derecho a votar las resoluciones resoluciones a través de las que se gobierna la entidad, pero sí a que sus titulares perciban el sueldo correspondiente. Circulaban varios nombres para asumir allí, aunque aún sin confirmar. Kicillof resistió la ampliación del directorio del Banco, pero acabó cediendo y resultó una de las claves de acuerdo. Para hacer los cambios en el directorio del Banco hubo que modificar su Carta Orgánica -un decreto-ley emitido durante la última dictadura, en 1979-, lo que obligó a votar una ley por separado del endeudamiento- Fuentes de UxP dijeron a esta agencia que había acuerdo y que solo faltaba terminar de redactar los pliegos de quienes finalmente se incorporarán a la dirección del Banco. Sin embargo, la sesión no se había reanudado cerca de la 1:25. Fuente: Agencia DIB

