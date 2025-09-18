jueves 18 de septiembre de 2025
Axel Kicillof ironizó "mateando" a la noche y tras la marcha federal

El gobernador Axel Kicillof subió a sus redes sociales una foto tomando mate a las 23, luego de la protesta en defensa del Garrahan y la universidad pública.

El gobernador Axel Kicillof, mate en mano. 

“23hs. Después de participar de la gran marcha en defensa de la universidad y la salud pública, compartimos unos mates”, posteó en su cuenta oficial, acompañado de una foto en la que se lo ve relajado, termo y mate en mano, desde la Gobernación.

La referencia del mate y la hora tiene que ver con las críticas que recibió Kicillof tras una entrevista con Carlos Pagni en LN+ en su programa y lo hizo acompañado por un mate sobre la mesa. Una de ellas fue de Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias del Gobierno de Javier Milei, quien escribió en X: “Nadie pero nadie toma mate a las 23”.

Pagni, en ese momento, destacó el gesto del gobernador que no tomaba whisky y sí mate, “como buen bonaerense”. Un guiño que desató el debate en las redes sociales y llevó a varios libertarios a criticarlo.

Como respuesta, el gobernador esperó el momento, es decir el triunfo opositor en Diputados, y subió una foto acompañado por el termo y el mate. (DIB)

