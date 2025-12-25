Morón: una niña de 12 años fue alcanzada por una bala perdida y pelea por su vida

Sanatorio de La Trinidad en Ramos Mejía.

Un episodio lamentable enlutó la fiesta de una familia en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón: una niña de 12 años se encuentra internada en grave estado tras ser alcanzada por una bala perdida.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba en la puerta de su casa ubicada en las calles Pedro Castelli y Madero, a metros de la colectora sur de la Autopista Acceso Oeste. La familia estaba mirando los fuegos artificiales y, de repente, la niña cayó a la vereda ensangrentada, gritando que sentía ardor.

Embed Ricardo, el tío de la pequeña, dijo en declaraciones a C5N que la nena "estaba mirando al cielo" y la alcanzó el disparo. Cuando cayó advirtieron que "tenía una herida en la frente y otra en la nuca". El hombre sostuvo que "la Policía hizo un peritaje en la zona y no encontró nada ni detuvo a nadie". Al parecer, los agentes no hablaron con los vecinos, quienes frente a las cámaras televisivas dijeron que hallaron al menos tres casquillos de bala.

La menor, identificada como Angelina Iarlori, ingresó al Hospital "San Juan de Dios" y fue trasladada al Sanatorio de La Trinidad - los dos ubicados en Ramos Mejía - cerca de las 6 de la mañana, y continúa internada en terapia intensiva del centro de salud privado.

Embed Este tipo de episodios repudiables corresponden a acciones individuales irresponsables, que ponen en riesgo la vida de terceros. Por el momento no trascendió quien pudo ser el vecino que disparó al aire y la familia de la niña no realizó declaraciones ni denuncia formal. Fuente: Agencia DIB

