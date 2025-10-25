La senadora de EE.UU. a la que Bessent tildó de "peronista" pidió al JP Morgan que no le presente a Argentina

La senadora estadounidense Elabeth Warren.

Justo cuando el jefe del JP Morgan Chase, Jamie Dimon, estaba de visita en la Argentina reunido con Javier Milei, la senadora demócrata de Estados Unidos, Elizabeth Warren, le envió una carta a él y a los líderes de otros cinco bancos privados que participan en el respaldo financiero al país para pedirles el compromiso de que no se beneficiarán de ninguna garantía del Tesoro que pueda afectar a los contribuyentes estadounidenses, en una nueva ofensiva de congresistas contra la ayuda del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei.

“Estimado Sr. Dimon: Le escribo para solicitar información sobre el papel de JPMorgan Chase en el actual rescate de los mercados financieros de Argentina por parte del presidente Trump y para buscar un compromiso de que JPMorgan Chase no se beneficiará de ninguna garantía financiada por los contribuyentes ofrecida por el Departamento del Tesoro relacionada con un vehículo de inversión privado de $ 20 mil millones que supuestamente está en proceso para apuntalar aún más los mercados de Argentina”, escribió Warren en su carta publicada el viernes a la noche.

Dimon vino al país junto con un grupo de personalidades como Tony Blair y Condoleezza Rice, en el marco de la reunión anual del Consejo Internacional del JP Morgan. En Buenos Aires, se reunió con empresarios y el viernes a la noche recibió a Milei y su equipo económico, prácticamente todos ex directivos del banco.

Le escribió a todos Un contenido similar a la carta que Warren le envió a Dimon se ve en las misivas que también mandó a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, al Citi, al Bank of America, al Wells Fargo y al Santander, los otros bancos que estarían involucrados en el respaldo financiero privado por US$ 20.000 millones (adicionales al swap) a la Argentina.

Estos bancos buscan ahora garantías del Tesoro por si no se les devuelve el dinero y a eso apunta la senadora, que señala que quiere el compromiso de que los bancos no se beneficiarán de ninguna garantía financiada por los contribuyentes ofrecida por el Tesoro estadounidense. Warren es la senadora contra la que ayer embistió Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE.UU. En un tweet que pretendió ser crítico, la calificó de “peronista americana” y la comparó con “Eva Duarte”. (DIB)

