domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 20:22

La esposa de Axel Kicillof, irónica con Milei: "Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes"

Soledad Quereilhac hizo un posteo en las redes sociales durante la jornada electoral. Milei insultó en repetideas oportunidades al gobernador.

El gobernador Axel Kicilof concurre a votar esta mañana con su esposa, Soledad&nbsp;Quereilhac. &nbsp;

El gobernador Axel Kicilof concurre a votar esta mañana con su esposa, Soledad Quereilhac.

 

Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof, sostuvo hoy que el presidente Javier Milei “odia” a su marido porque “es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede”.

Más noticias
Kicillof, principal artífice de la victoria.

Jesica Rey: "Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia"
Una imgen de la Asamblea Legislativa, que reúne a diputados y senadores bonaerenses. 

Las caras de la elección: quiénes se van y quienes entrarían a la Legislatura

El mensaje, publicado en sus redes sociales, escaló en el tono y apuntó directamente a la vida personal y familiar del Presidente, incluyendo una referencia explícita a sus perros clonados.

El posteo de Quereilhac fue una respuesta directa a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, generando fuerte repercusión en el cierre del comicio.

Quereilhac enumeró las razones por las que, según ella, Milei “odia” a Kicillof, asegurando que el gobernador tiene cosas que el Presidente no.

“Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio”, escribió la esposa del gobernador bonaerense.

Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio Cómo no va a odiar Milei a Axel, si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio

El ataque de Quereilhac se viralizó rápidamente mientras los búnkers de La Libertad Avanza y Fuerza Patria (peronismo).

Temas
Ver más

Jesica Rey: "Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia"

Las caras de la elección: quiénes se van y quienes entrarían a la Legislatura

Ocho claves para entender la importancia de las elecciones bonaerenses

La Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez municipios

Antes de la veda, Axel Kicillof pidió votar contra el que se pasó "insultando y destruyendo"

Axel Kicillof cerró la campaña en tres secciones clave: "Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer"

Barras en el acto de Milei: quiénes son los encapuchados a los que la Federal dejó entrar en Moreno

Legislatura: qué arriesga cada fuerza en la elección provincial

Axel Kicillof pidió derrotar a Javier Milei para que tenga que "recalcular y echar atrás algunas medidas"

Milei cerró la campaña con una defensa de Karina y un fuerte llamado a votar: "Estamos en empate técnico"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Kicillof, principal artífice de la victoria.

Jesica Rey: "Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Cámara de Diputados bonaerense.

Diputados: el peronismo sumó más bancas y LLA amplió su fuerza

Por  Agencia DIB