lunes 01 de septiembre de 2025
1 de septiembre de 2025 - 13:42

Multas más caras: cruzar en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000

El ajuste para el próximo bimestre es de casi el 12%. Es por el aumento del precio de la nafta. ¿Cuánto sale la multa por exceder la velocidad permitida?

Por Agencia DIB
Un control de tránsito en una ruta bonaerense.&nbsp;

Un control de tránsito en una ruta bonaerense. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito y ahora cruzar un semáforo en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000.

Más noticias
El ministro de Economía, Pablo López.

Deuda: la Provincia pagó el segundo vencimiento del año
La tarifa de luz y gas en la mira. 

Confirman los aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre

Las multas, que van de la mano de la suba del precio de la nafta, tuvieron un ajuste para los meses de septiembre-octubre del 11,9% en comparación al bimestre anterior. En lo que va del año, de acuerdo al análisis de DIB, la suba que va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata fue del 20,2%.

De esta manera, para el próximo bimestre cruzar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida, circular sin cobertura de seguro o sin VTV puede costar hasta $1.606.000, mientras que estacional en un lugar inadecuado hasta $160.600.

A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:

A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:

Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (entre 150 y 1.000 UF)

No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (entre 500 y 1.200 UF).

Por circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por circular sin la documentación: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Por circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por circular sin el comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

Por circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF). (DIB)

Temas
Ver más

Deuda: la Provincia pagó el segundo vencimiento del año

Confirman los aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre

Panaderías: en el último año y medio cerraron alrededor de 14.000 en todo el país

Argentina actualizó su reglamento sobre calidad e identidad del tomate, en línea con el Mercosur

Mar del Plata: la industria textil, con fuerte caída en las ventas, suspensiones y despidos

Carlos Melconian alertó por una suba del dólar después de las elecciones

Alerta financiera: El gobierno no convence y la compra de dólares vuelve a ser récord en Argentina

Luis Caputo tendrá que revelar los detalles del acuerdo con el FMI

El dólar volvió a subir pese a las medidas del Banco Central para intentar frenarlo

La inflación en alimentos se disparó al 3% en agosto

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La tarifa de luz y gas en la mira. 

Confirman los aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente Javier Milei.

Conurbano: Axel Kicillof y Javier Milei juegan fuerte antes de las elecciones

Por  Agencia DIB