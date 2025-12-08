La Plata en llamas: Gimnasia vs Estudiantes, un clásico a todo o nada

En el duelo platense más importante del milenio, Gimnasia y Esgrima y Estudiantes juegan este lunes desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, sólo con público local, por las semifinales del Torneo Clausura. El vencedor entre los equipos de La Plata enfrentará a Racing en la final en Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre.