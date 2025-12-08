lunes 08 de diciembre de 2025
La Plata en llamas: Gimnasia vs Estudiantes, un clásico a todo o nada

La semifinal del Torneo Clausura conmueve con el clásico de La Plata. Gimnasia y Estudiantes, en un duelo para saber quién llega a la final contra Racing.

Por Agencia DIB
Gimnasia vs Estudiantes: el partido del año en La Plata.

En el duelo platense más importante del milenio, Gimnasia y Esgrima y Estudiantes juegan este lunes desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, sólo con público local, por las semifinales del Torneo Clausura. El vencedor entre los equipos de La Plata enfrentará a Racing en la final en Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre.

Los jugadores de Estudiantes de La Plata, durante el pasillo al campeón Rosario Central.

La AFA vs. Estudiantes: suspenden a los jugadores titulares y seis meses de sanción para Verón
Un conflicto laboral en el mejor momento de Gimnasia.

A días del clásico, los jugadores de Gimnasia no entrenan por los sueldos adeudados

Gimnasia y su probable equipo

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

El posible once de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

