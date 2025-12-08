La Plata en llamas: Estudiantes festejó en el clásico ante Gimnasia y es finalista

Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata por las semifinales del Torneo Clausura.

Cetré y Tiago Palacios festejan el gol de Estudiantes, el único del encuentro.

Locura . Palacios celebra el tanto que le dio la victoria a su equipo.

Estudiantes de la Plata venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0 y se clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El único tanto lo convirtió Tiago Palacios. Ahora, el “Pincha” se medirá el sábado ante Racing Club de Avellaneda en el Estadio Único Madre de Ciudades en busca del título.

El primer tiempo fue parejo y jugado con dientes apretados, con faltas constantes y varias tarjetas amarillas que reflejaban la tensión en el estadio.

Cada choque entre mediocampistas cortaba el ritmo del juego, mientras los arqueros permanecían atentos. Estudiantes tuvo su chance más clara con Cristian Medina, cuyo remate cruzado fue desviado por Nelson Insfrán. En la réplica, Gimnasia respondió con un centro desviado de Manuel Panaro que Fernando Muslera resolvió con reflejos.

El complemento mantuvo la fricción: los primeros minutos transcurrieron entre faltas para amonestación obviadas por Facundo Tello, y el partido fue subiendo de temperatura en mitad del campo.

Cetré rompió el partido

No obstante, a los 16 minutos, Cetré desbordó por izquierda, dejó atrás a Renzo Giampaoli y asistió a Palacios, que definió cruzado para el 1-0. Tras el gol, Estudiantes controló el balón y el ritmo del partido, mientras Gimnasia solo inquietaba con córners sin profundidad.

El partido entró en un tramo de cambios: Gimnasia buscó variantes con Jan Hurtado, Jeremías Merlo y Norberto Briasco, mientras Estudiantes respondió con Mikel Amondarain, Alexis Castro y Franco Domínguez.

En medio de la tensión, el propio Domínguez recibió la amarilla y el juego se volvió más cortado. Antes de salir, Cetré tuvo otra chance clara, pero Insfrán resolvió en dos tiempos. En los minutos finales, Gimnasia buscó con centros y remates, pero nunca logró incomodar a Muslera. Estudiantes, sólido y ordenado, sostuvo la ventaja y celebró una victoria trabajada en un clásico intenso y vibrante.

Con el triunfo, el “Pincha” disputará el encuentro definitorio frente a la “Academia” en Santiago del Estero.

Fuente: Agencia DIB