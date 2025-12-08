lunes 08 de diciembre de 2025
La Plata en llamas: Estudiantes festejó en el clásico ante Gimnasia y es finalista

Con gol de Tiago Palacios, el Pincha ganó el clásico 1 a 0 ante el Lobo en el Bosque y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing el próximo sábado en Santiago del Estero.

Por Agencia DIB
Cetré y Tiago Palacios festejan el gol de Estudiantes, el único del encuentro.

Festejo Estudiantes
Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata por las semifinales del Torneo Clausura.

Lobo
G7rZbzDWsAAAtnt
G7rHlOFWwAAgDDN
G7rJMn_X0AAfWE3

EN VIVO

Terminó el partido en el Bosque. Estudiantes ganó por 1-0 con gol de Tiago Palacios y clasificó a la final del Torneo Clausura.

43 del ST. Cambio en Estudiantes. Salió Santiago Arzamendia y entró Gastón Benedetti.

36' del ST. Cambio en Gimnasia. Salió Nicolás Barros Schelotto y entró Pablo Aguiar.

36' del ST. Cambio en Estudiantes. Salió Edwin Cetré y entró Franco Rodríguez.
28' del ST: amonestado Franco Domínguez por falta contra Juan de Dios Pintado.

23' del ST. Triple cambio en Estudiantes: salen Tiago Palacios, Ezequiel Piovi y Lucas Alario. Ingresan Alexis Castro, Franco Domínguez y el Vasco Amodaraín.

21' del ST: triple cambio en Gimnasia. Salieron Manuel Panaro, Alejandro Piedrahita e ingresaron Norberto Briasco, Jeremías Merlo y Johan Hurtado.

16' del ST. Gol de Estudiantes. Tiago Palacios conectó un centro atrás de Edwin Cetré y batió al Insfrán

15' del ST. El clásico continúa 0-0.

8' del ST: amonestado el jugador de Estudiantes Santiago Núñez por protestar.

Se inició el ST en el Bosque. Gimnasia y Estudiantes igualan 0-0

Terminó el primer tiempo en el Bosque: Gimnasia y Estudiantes igualan 0-0

45' del PT. El clásico continúa 0-0

43' del PT. Fernando Muslera salvó a Estudiantes después de un remate de Manuel Panaro.

41' del PT: amonestado en Estudiantes el jugador Cristian Medina por infracción contra Augusto Max.

39' del PT: remate de Tiago Palacios y buena respuesta de Nelson Insfrán. El clásico continúa 0-0.

34' del PT: amonestado en Gimnasia el jugador Nicolás Barros Schelotto por infracción contra Santiago Ascacibar.

30 del PT: Domina Gimnasia. Continúa 0-0 el clásico.
20' del PT: amonestado en Gimnasia el jugador Alejandro Piedrahita por infracción contra Ezequiel Piovi.

15' del PT. Gimnasia y Estudiantes igualan 0-0 en el clásico.

11' del PT: amarilla para Ezequiel Piovi por una dura falta contra Nicolás Barros Schelotto.

Arrancó en el Bosque el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el duelo platense más importante del milenio, Gimnasia y Esgrima y Estudiantes juegan este lunes desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, sólo con público local, por las semifinales del Torneo Clausura. El vencedor entre los equipos de La Plata enfrentará a Racing en la final en Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre.

Gimnasia y su probable equipo

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

El posible once de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

La Plata en llamas: Estudiantes festejó en el clásico ante Gimnasia y es finalista

Tu comentario

