Cristina Kirchner padece una complicación leve y deberá pasar navidad internada

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner padece una complicación usual en los cuadros post operatorios y deberá pasar la nochebuena internada en el Sanatorio Otamendi.

De acuerdo al último parte médico, firmado por Marisa Lafranconi, directora médica del Otamendi, Cristina Kirchner “presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio” un diagnóstico que fue confirmado a través de una “tomografía computada de abdomen”.

El íleo posoperatorio es una complicación usual y leve de los pacientes sometidos a cirugías, por la cual se paraliza temporalmente el intestino.

El parte indica que “ se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo ”. Añade que la Expresidenta “continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”.

Lafranconi añade que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro ”, por lo que Cristina Kirchner deberá pasar la nochebuena en el Otamendi.

Cristina Kirchner fue operada de una poeritonitis.

Fuente: Agencia DIB.