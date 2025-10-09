Axel Kicillof: "Destruir el Estado es destruir la perspectiva de una vida mejor"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este jueves el modelo de “destrucción” del Estado que propone Javier Milei y consideró que el proyecto político del Gobierno es un “ ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses ”.

“A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”, sostuvo Kicillof al encabezar la 6° Jornada Provincial de Salud Mental.

En esa línea, el gobernador señaló que el modelo libertario de la motosierra es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos”.

Acto en el Hospital El Dique El acto se llevó a cabo en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, donde Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco. (DIB)

