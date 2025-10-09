jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 18:36

Axel Kicillof: "Destruir el Estado es destruir la perspectiva de una vida mejor"

El gobernador apuntó contra el ajuste de Javier Milei a la salud durante un acto en Ensenada. Fue en la 6° Jornada Provincial de Salud Mental.

KICILOFSM

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este jueves el modelo de “destrucción” del Estado que propone Javier Milei y consideró que el proyecto político del Gobierno es un “ ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses ”.

Más noticias
El gobernador bonaerense Axel Kicillof. 

Kicillof y el acto de Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"
Kicillof en la cooperativa en Avellaneda. 

Kicillof: "Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el aparato productivo" de Provincia

“A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”, sostuvo Kicillof al encabezar la 6° Jornada Provincial de Salud Mental.

A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado

En esa línea, el gobernador señaló que el modelo libertario de la motosierra es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos”.

Acto en el Hospital El Dique

El acto se llevó a cabo en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, donde Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco. (DIB)

Ver más

Kicillof y el acto de Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"

Kicillof: "Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el aparato productivo" de Provincia

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Macri saluda a Javier Milei.

Respaldo de Mauricio Macri a Milei: rechazó votar terceras fuerzas: "la elección es binaria"

Por  Agencia DIB