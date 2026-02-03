Los 33 años de la Fiesta Nacional del Automovilismo: Balcarce ya puso primera

La Fiesta Nacional de Automovilismo es un clásico de Balcarce.

Fangio, el tiempo y la máquina

La FNA 2026 reúne exhibición de autos de competición y clásicos , encuentro multimarcas, exposición de automovilismo deportivo, pruebas en pista, espectáculos en vivo, paseo gastronómico, feria de artesanías, juegos infantiles y sorteos. Todo organizado por la Municipalidad de Balcarce con la colaboración de la Fundación Juan Manuel Fangio, la Cámara de Comercio e Industria Balcarce y Auto Club Balcarce.

La primera edición se realizó formalmente en 1993. Lo que empezó como una reunión regional de entusiastas y amigos de Fangio, rápidamente escaló por la relevancia de sus invitados. Claro que la génesis fue el Museo Juan Manuel Fangio, inaugurado en 1986, que le dio a Balcarce una proyección internacional.

Durante las primeras ediciones, el propio "Chueco" estaba presente. Verlo caminar entre los autos y charlar con los mecánicos le dio a la fiesta una mística que ningún otro evento de automovilismo en el mundo podía igualar. Fangio falleció el 17 de julio de 1995.

Años más tarde se instauró el Paseo de los Campeones, la tradición de que los grandes pilotos del automovilismo argentino (como Traverso, los Di Palma) estamparan sus manos en una placa de bronce, al estilo Hollywood pero en la Plaza Libertad de Balcarce. Los Premios Juan Manuel Bordeu también se integraron a la fiesta para homenajear a otro gran piloto de la ciudad (Bordeu fue campeón de TC con "La Coloradita") y para premiar a los nuevos talentos.

La Fiesta en detalle

Se desarrolla entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero en distintos espacios de Balcarce vinculados a Juan Manuel Fangio: Autódromo, Kartódromo, Microcine y Plaza Libertad. La programación combina actividad deportiva en pista, encuentros técnicos y una variada oferta cultural y musical para el público general.

Jueves 5 de febrero

Kartódromo Juan Manuel Fangio

- 08.00 hs – Pruebas libres

Plaza Libertad

- 18.00 hs – Club Después del Cole

- 18.45 hs – Apertura oficial de la FNA33

- 19.30 hs – Show de El Zapu

- 20.00 hs – Plataforma 721

- 20.15 hs – Fiesta del Deporte – Premios Juan Manuel Fangio

- 22.15 hs – Show de Santino

- 22.30 hs – Show de JADE

- 23.00 hs – DJ en el Paseo Gastronómico

Viernes 6 de febrero

Kartódromo Juan Manuel Fangio

- 08.00 hs – Pruebas Lenzokart

Microcine Juan Manuel Fangio

- 17.30 hs – Charla sobre seguridad (Gustavo Der Ohanessian y Jackie Bianchi)

Plaza Libertad

- 18.30 hs – Descubrimiento de baldosas en el Paseo de los Campeones (Museo)

- 19.00 hs – Shows de Barba Azul, Mozart y Silvia Menonne

- 19.30 hs – Entrega de Premios “Juan Manuel Bordeu”

- 21.00 hs – Show de Anda la Osa

- 21.30 hs – Espacio Mercedes-Benz

- 22.00 hs – Show de Estelares

- 23.30 hs – Show de Fuga en Banda (Espacio Food Truck)

Sábado 7 de febrero

Autódromo Juan Manuel Fangio

- 08.00 hs – Correcaminata 3K – 5K – 10K

- 09.00 hs – Apertura y acreditaciones

- 09.30 hs – Multimarcas

- 09.50 hs – Kanguro Team

- 10.10 hs – Multimarcas

- 10.30 hs – Autos clásicos del Museo JMF

- 10.50 hs – Espacio Romera Hnos. Volkswagen

- 11.10 hs – Crespi Fórmula Concept

- 11.30 hs – Lotus

- 11.50 hs – Crespi Fórmula Concept

- 12.10 hs – Espacio Ford Balcarce

- 12.30 hs – Kanguro Team

- 12.50 hs – Multimarcas

- 13.10 hs – Categorías Zonales

- 13.30 hs – Fangio Challenge

- 18.30 hs – Llegada de las Glorias del TC y de los Inmortales del TC

Kartódromo Juan Manuel Fangio

- 16.00 hs – Desafío Fórmula E

- 16.30 hs – Copa Confraternidad Argentina – Chile

Microcine Juan Manuel Fangio

- 19.00 hs – Presentación del libro “A Tiempo” de José “Bocha” Ciantini

Plaza Libertad

- 19.30 hs – Show de Contra Reloj

- 20.00 hs – Show de Tomás Agustín Gorosito

- 20.30 hs – Show de Maite India

- 21.00 hs – Ballet Dance Pasión

- 21.15 hs – Show de “Pampita” Pellegrino

- 21.45 hs – Reconocimientos

- 22.00 hs – Show de Maggie Cullen

- 23.30 hs – Show de Lulyto Salinas

Domingo 8 de febrero

Autódromo Juan Manuel Fangio

- 09.30 hs – Autos antiguos

- 10.00 hs – Inmortales del TC

- 10.30 hs – Crespi Fórmula Concept

- 10.50 hs – Espacio Romera Hnos. Volkswagen

- 11.10 hs – Glorias del TC

- 11.30 hs – Categorías Zonales

- 11.50 hs – Desafío Fórmula

- 12.10 hs – Inmortales

- 12.30 hs – Glorias del TC e Inmortales del TC

- 12.50 hs – Multimarcas

- 13.30 hs – Fangio Challenge

Kartódromo Juan Manuel Fangio

- 16.30 hs – Copa Confraternidad Argentina – Chile

Microcine Juan Manuel Fangio

- 17.30 hs – Lanzamiento y presentación del libro de Tulio Crespi

Plaza Libertad

- 19.15 hs – Show de Inoxidable

- 19.45 hs – Show de Nicotina

- 20.15 hs – Show de Abriendo Huellas

- 20.30 hs – Show de Darío Maldonado

- 21.00 hs – Reconocimientos

- 21.15 hs – Stomp

- 21.30 hs – Presentación del auto

- 22.00 hs – Show de Los Palmae

- 23.30 hs – DJ en el Paseo Gastronómico

