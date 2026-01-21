miércoles 21 de enero de 2026
Correr, nadar, comer: fin de semana con adrenalina, termas y buena mesa

Enero se despide en la provincia de Buenos Aires con un fin de semana pleno de deporte, empanadas, termas, juegos para chicos y un histórico transbordador.

Por Agencia DIB
Gesell Corre de Noche, un clásico de los veranos que llega este fin de semana.

Gesell Corre de Noche, un clásico de los veranos que llega este fin de semana.

triatlon
Tornquist - Fiesta provincial de las golondrinas
SALTO - Fiesta del Pueblo
Fiesta de la empanada costera

18º Gesell Corre de Noche

Sábado 24, a las 21:00, en el Club de Playa Eliseo.

Circuitos de tres distancias: 6 kilómetros, competitivos; 3, participativos y 1, kids. Kit del corredor: remera técnica, dorsal, chip (6K), hidratación y medalla finisher. Puestos de hidratación en circuito y llegada. Recomendado: linterna frontal y calzado para arena. Inscripción arancelada.

7° Actitud Solidaria en Necochea

Sábado 24, a las 19:00, en el Parque Miguel Lillo.

Circuito de tres distancias: 10 kilómetros, prueba principal; 5, competitivos y 1 caminata participativa, destinada a personas de todas las edades. Competencia a beneficio de los hospitales municipales Dr. Emilio Ferreyra y José Irurzun de Quequén. Actividad arancelada para los amantes del deporte.

Más información: https://actitudsolidaria.com.ar/

12° Triatlón Ciudades de San Andrés de Giles

triatlon

Sábado 24, largando a las 18:00, desde el Natatorio de Parque Municipal.

Competencia en modalidad postas mixtas con equipos de 3 participantes (cada uno realiza una disciplina): 500 metros de natación, 20 kilómetros de MTB por tierra y 5 kilómetros de pedestrismo. Inscripción $30.000 por equipo. Cupos limitados. Formulario de inscripción: https://goo.su/DVRUSoV

28º Triatlón del Paraíso en Laprida

Domingo 25, a las 09:30, en el balneario El Paraíso.

Distancias individuales y dúos: 500 metros, natación; 20 kilómetros, ciclismo MTB y 5, pedestrismo. Entre los participantes del equipo deben completar las tres disciplinas. Distancia tríos: 500 metros, natación; 30 kilómetros,ciclismo MTB y 5, pedestrismo. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/p/DTSxDA-GFhR/ -

33º Desafío Uniendo Pueblos en Empalme Lobos

Fecha, hora y lugar: Domingo 25, largada a las 07:30, desde el Club Rivadavia.

Descripción: Recorrido que une pueblos y corredores con tres opciones de competencia. Actividad arancelada.

Más información: https://uniendopueblos30k.com/

16° Cruce a Nado - Homenaje a Pablo Sainato, en Cochicó, partido de Guaminí

Domingo 25, a las 10:30, desde el Balneario Cochicó.

Competencia de aguas abiertas con distancias de 1.000 metros, competitiva y recreativa y 3.000 metros, competitiva. Actividad arancelada. Inscripciones bahiacorre.com.ar.

13° Fiesta Regional de la Empanada Costera en Santa Elena, Mar Chiquita

Fiesta de la empanada costera

Viernes 23 al domingo 25, desde las 18:00, en la plaza principal.

Concurso a la mejor empanada, puestos gastronómicos, paseo de emprendimientos y actuación de artistas y bandas locales. Presentaciones de Nico Mattioli, Rocío Quiroz, El Traidor y Los Pibes. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.marchiquita

23° Fiesta Provincial del Turismo Termal en Carhué, partido de Adolfo Alsina

Viernes 23 al domingo 25, en distintos horarios y lugares de Carhué.

Viernes, de 21:00 a 00:00, Noche de las Termas, con 50% de descuento en el ingreso al Complejo Termal Mar de Epecuén; a las 21:00, en la cortada de la plaza, bandas en vivo, bailódromo y la Kuky Band. Sábado, celebración del 149° aniversario de Carhué y Fiesta del Turismo Termal: puestos gastronómicos de las instituciones, emprendimientos, artesanías y espectáculos musicales con Gadu, Lo Luiggi y cierre a cargo de Estelares. Domingo, Tardecita de Música en la playa Eco Sustentable con la actuación de Pau Herrera a las 20:00; a las 21:00, en la cortada de la plaza, bailódromo y la presentación de Rubén y sus teclados. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/carhue_ar/

Fiesta del Pueblo 2026 en Salto

SALTO - Fiesta del Pueblo

Sábado 24, a las 19:00, en Plaza San Martín; domingo 25, a las 08:00, en el Balneario Municipal y otros espacios físicos de Salto.

Sábado, desfile de Centros Tradicionalistas. Domingo, por la mañana, Carrera Atlética Luis Lagoa; desde las 18:00, en el Parque Tobin, festejo popular con espectáculos musicales, feria gastronómica y de emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidadsalto/

34º Fiesta Provincial de la Golondrina en Villa Ventana, partido de Tornquist

Tornquist - Fiesta provincial de las golondrinas

Sábado 24 y domingo 25, a las 18:30, en plaza Salerno.

Sábado, espectáculos de humor con Chichilo Viale y Rudy Güemes y la actuación de la Escuela Municipal de Folklore. Domingo, presentación de Los Rancheros, taller de coreografía del Centro de Jubilados Los Aromos y La F Etchemendy. Patio gastronómico y cervecero, paseo de artesanías, emprendimientos y zona de juegos infantiles. Entrada gratuita.

Programación: www.instagram.com/p/DTMG86xDfSV/?igsh=MTl6NDd3eDd1anplMw%3D%3D

65º Festival Nacional Infantil en Necochea

Jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, en el parque Miguel Lillo.

Teatro, música, juegos y talleres para las infancias; espectáculos musicales y obras de teatro, en el escenario principal; zona de juegos deportivos, didácticos e inflables. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ -

Visita Guiada a la Isla Maciel, partido de Avellaneda

un-transbordador-la-isla-maciel

Sábado 24, a las 11:00, con punto de encuentro en el puente transbordador Nicolás Avellaneda, av. Pedro de Mendoza y av. Almirante Brown, La Boca.

Recorrido, a pie o en bote, que cruza el riachuelo a través del puente peatonal Nicolás Avellaneda hacia la Isla Maciel, donde se visitan murales, casas históricas y espacios públicos que forman parte de la vida del barrio. El circuito finaliza en el Museo Carpintero de Ribera. Duración: 2 horas. Actividad gratuita con cupos limitados.

Inscripción: linktr.ee/avellanedatur

Fuente: Agencia DIB

